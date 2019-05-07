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ضبط 3 تروسيكلات بأسيوط محملة بخبز مدعم وبحوزتهم ماكينات صرف آلى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:18 م
ضبط 3 تروسيكلات بأسيوط محملة بخبز مدعم وبحوزتهم ماكينات صرف آلى ضبط تروسيكلات محملة بالخبز
أسيوط محمود عجمى
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أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمستودعات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط المستغلين والمتلاعبين والتصدى الحاسم للمتاجرين بالسلع المدعمة، لضمان وصولها لمستحقيها، حفاظًا على المال العام، وحقوق المواطنين، مشددًا على حظر استخدام بطاقات التموين والخبز فى غير الضوابط والقوانين المنظمة لها، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

من جانبه، أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه أثناء القيام بحملة تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين، وبحضور أحمد عبدالوهاب وكيل المديرية، تم ضبط 3 تروسيكلات محملة بكميات من الخبز بمنطقة الأربعين بحى غرب مدينة أسيوط، وبحوزتهم ماكينة صرف الخبز المخصصة للمخابز، وذلك للبيع للمواطنين بالمخالفة للقوانين المنظمه، والتى تحظر خروج ماكينة صرف الخبز خارج المخبز بدون تصريح من إدارة التموين المختصة، وتم التحفظ على ماكينات الخبز والمتهمين وإحالة المحضر للنيابة، وتم اتخاذ الجزاءات الإدارية حيال أصحاب المخابز الثلاثة المخالفين.

 
ضبط تروسيكلات محملة بالخبز (1)
 
ضبط تروسيكلات محملة بالخبز (3)
 
ضبط تروسيكلات محملة بالخبز (4)
 
ضبط تروسيكلات محملة بالخبز (5)
 
ضبط تروسيكلات محملة بالخبز (6)
 

 


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