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تحالف ستار يحتفظ بلقب أفضل تحالف فى العالم للمرة الثالثة على التوالى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:28 م
تحالف ستار يحتفظ بلقب أفضل تحالف فى العالم للمرة الثالثة على التوالى مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان
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 أعلن تحالف ستار العالمى، والتى تعد مصر للطيران أحد أعضائه، خلال حفل جوائز Air Transport Awards 2019، عن فوزه بلقب أفضل تحالف طيران على مستوى العالم، لإسهاماته المتميزة والاستثنائية فى صناعة النقل الجوى.

 

تسلم الجائزة جيفرى جو، الرئيس التنفيذى لتحالف ستار خلال الحفل الذى ينظمه موقع Air Transports News، الذى أقيم مؤخراً بمدينة إكالى اليونانية، وذلك بالتعاون مع العديد المنظمات والهيئات المعنية بصناعة النقل الجوى على مستوى العالم، كمنظمات الـ IATA و HERMES و الإيكاو ICAO والاتحاد العربى للنقل الجوي(AACO) والإتحاد الإفريقى للنقل الجوى (AFRAA)، والمجلس الدولى للمطارات (ACI).

 

ومن جانبه قال جيفرى جو، الرئيس التنفيذى للتحالف ستار العالمى، اختيار التحالف للفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالى هو دليل على أننا مستمرون فى تقديم أفضل تجربة سفر لعملائنا. ومن هذا المنطلق أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والتقدير لمسافرينا الكرام الذين منحونا أصواتهم وثقتهم المطلقة، كما أتوجه بالشكر أيضاً لأكثر من 447,000 من العاملين فى أسرة تحالف ستار الذين أظهروا التزاماً كبيراً وحرصاً بالغاً على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء والتى كانت سبباً فى حصولنا على هذه الجائزة.

 

يذكر أنه تم توزيع أولى جوائز Air Transport Awards عام 2012، واستمرت هذه الجوائز تمنح لأفضل الشركات والمنظمات والشخصيات الأكثر اسهامًا وتأثيراً فى صناعة النقل الجوى على مستوى العالم، حيث يأتى اختيار الفائزين بناءً على تحقيق معياريين هامين؛ هما التميز والابتكار فى تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقوم عليها صناعة النقل الجوى.


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تحالف ستار العالمى

مصر للطيران

النقل الجوى

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