video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الخدمات الأرضية بمصر الطيران تصنع 75 عربة نقل حقائب جديدة

الإثنين، 06 مايو 2019 11:34 ص
صور.. الخدمات الأرضية بمصر الطيران تصنع 75 عربة نقل حقائب جديدة عربات لنقل الحقائب
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

انتهى رجال المصنع المعدنى والنقل البرى بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة المهندس مجدى محمدين، من تصنيع عدد 75 عربة نقل حقائب جديدة، فى مدة لا تتجاوز شهرا من العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بتجديد معدات الشركة الوطنية مصر للطيران.

 

قالت مصادر بشركة الخدمات الأرضية، إن المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران والخدمات الأرضية، كان قد اجتمع مع قيادات المصنع المعدنى والنقل البرى، وقام بتحديد الإحتياجات المطلوبه للعمل على أرض المهبط بشكل سريع، وتم تحديد الكميه المطلوبه والوقت المحدد لإنجاز تصنيع عدد 57 من العربات المغلقة لنقل الحقائب، فى وقت لا يتجاوز الشهر فى حين أن الإنتاجية الفعلية فى هذه المدة لا تتجاوز الـ15 عربة شهريا.

 

وأشارت المصادر، إلى أنه تم وضع مخطط للعمل من أجل إنهاء تصنيع وتطوير عربات نقل الحقائب الموجودة حاليا، حتى تتناسب مع المرحلة القادمة، مُشيره إلى أن المخطط المسبق كان منتظر أن ينتهى فى أكتوبر 2020، ولكن مع التنظيم الجيد وتوفير كافة الاحتياجات مقرر أن ينتهى خلال شهر ديسمبر المقبل نهاية العام الجاري.

الخدمات الأرضية بمصر الطيران تصنع 75 عربة نقل حقائب جديدة (1)
 
الخدمات الأرضية بمصر الطيران تصنع 75 عربة نقل حقائب جديدة (2)
 
الخدمات الأرضية بمصر الطيران تصنع 75 عربة نقل حقائب جديدة (3)
 

إضافة تعليق

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة