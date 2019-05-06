سفر وعودة 2093 مصريا وليبيا و400 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 2093 مصريا وليبيا، و400 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1240 إلى الجانب الليبى، بينهم 291مصريا و949 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 833، بينهم 753 سبق مغادرتهم البلاد، بطريقة شرعية، و 80 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 260 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 140 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.