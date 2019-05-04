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مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك

السبت، 04 مايو 2019 11:43 ص
مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى؛ بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وجاء في نص البرقية : "يسعدٌني أن أبعث إلى سيادتكم بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة وبالأصالة عن نفسي، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي اختصه المولى عز وجل بالخير واليمن والبركات، وأنزل فيه القرآن هادياً للبشرية جمعاء ليضيء لها طريق الحياة الكريمة".

وأضاف رئيس الوزراء في برقيته لرئيس الجمهورية : "وإننا يا سيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يٌعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.


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