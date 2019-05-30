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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم الخامس والثمانين

الخميس، 30 مايو 2019 11:41 ص
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم الخامس والثمانين حسين زين رئيس الهيئة الوطنية
كتب محمد السيد
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وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لكافة الإعلاميين فى عيدهم الخامس والثمانين، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتقدم هذا اليوم الذي انطلقت فيه عبارة "هنا القاهرة" لأول مرة عبر أثير الإذاعة  عام 1934 إيذانا  بميلاد الإذاعة المصرية الرسمية.

 
وأكد زين فى بيان له أن الهيئة الوطنية للإعلام بتكاتف أبنائها قادرة علي مواصله هذا الدور وأن يستمر عطاؤهم في تقديم المساندة الاعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار ، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود ،متابعا:" ويقع على عاتق أبناء الوطنية للإعلام مسئولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا إعلاما يتمتع بالشفافية والمصداقية وحريه الرأي والتعبير  المسئولة ".
 
وتابع حسين زين :"الوطنية للاعلام لا تدخر جهدا في دعم ابنائها وتحقيق تطلعاتهم بتحسين المستوي الوظيفي والمحتوي الاعلامي  من خلال البحث عن افكار جديدة لتعظيم مواردها لدفع عملية تحسين وتطوير الأداء وهو  ما يتطلب منا جميعا مواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد و تكاتف أبناء الهيئة الوطنية للإعلام  بما يحقق الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف وتحقيق النجاح بنا ولنا جميعا" .
 
 
 
 
 

 


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حسين زين

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