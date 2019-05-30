رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم الخامس والثمانين

وأكد زين فى بيان له أن الهيئة الوطنية للإعلام بتكاتف أبنائها قادرة علي مواصله هذا الدور وأن يستمر عطاؤهم في تقديم المساندة الاعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار ، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود ،متابعا:" ويقع على عاتق أبناء الوطنية للإعلام مسئولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا إعلاما يتمتع بالشفافية والمصداقية وحريه الرأي والتعبير المسئولة ".

وتابع حسين زين :"الوطنية للاعلام لا تدخر جهدا في دعم ابنائها وتحقيق تطلعاتهم بتحسين المستوي الوظيفي والمحتوي الاعلامي من خلال البحث عن افكار جديدة لتعظيم مواردها لدفع عملية تحسين وتطوير الأداء وهو ما يتطلب منا جميعا مواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد و تكاتف أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بما يحقق الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف وتحقيق النجاح بنا ولنا جميعا" .