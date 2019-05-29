محافظ كفرالشيخ يطالب أولياء الامور بسرعة التقديم لقبول طلاب الصف الأول الابتدائى

كفر الشيخ – محمد سليمان

طالب الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أولياء الامور بضرورة الإلتزام بشروط وضوابط التقدم لتلاميذ الصف الأول الإبتدائى، مؤكداً أنه لا يوجد استثناءات في قبول الدفعة الجديدة للصف الاول الابتدائي ولو ليوم واحد أو تقسيم جغرافى.

قال محافظ كفرالشيخ، أن عدد المدارس 827 مدرسة، وإجمالي عدد الفصول للصف الاول الابتدائي لعام 2019-2020م، 1486 فصل باجمالي 83918 تلميذ بالصف الأول الإبتدائى، مطالبا أولياء أمور الطلاب الوافدين، التقدم بالاوراق والمستندات للالتحاق بالإدارة التعليمية لمراجعة وتسجيل البيانات وقبولها أو رفضها الكترونياً، والاعلان عن أماكن شاغرة بالمدارس والادارات التعليمية التي يتم فيها فتح فصول للصف الاول الابتدائي طبقاً للكثافات المتاحة.