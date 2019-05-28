زود السمسم على أكلك هيحافظ على صحة قلبك ويحسن مزاجك

كتبت فاطمة خليل

بذور السمسم هى واحدة من أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات، لأنها غنية بالكالسيوم والألياف ومضادات الأكسدة والبروتين والأحماض الدهنية غير المشبعة والمعادن المهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم، بحسب ما ذكر موقع step to health، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد السمسم لصحتك.

فوائد السمسم



فوائد السمسم

يحمى نظام القلب والأوعية الدموية

وذلك لأن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تحتويها تحسن صحة الشرايين، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والذبحة الصدرية.

تعالج مرض السكر

وفقا للدراسات الاستهلاك المنتظم لزيت السمسم يقلل من ضغط الدم ومستويات السكر فى الدم.

علاج الاكتئاب

تساعد بذور السمسم فى تحسين الاكتئاب، وذلك لأنها تحتوى على كمية كبيرة من تريبتوفان وهى من الأحماض الأمينية، والسيروتونين، التي تتحكم في التوتر والقلق والأرق والاكتئاب ونقص الطاقة.

الوقاية من هشاشة العظام

تقلل بذور السمسم من خطر الإصابة بهشاشة العظام لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الكالسيوم. السمسم يبقينا بصحة جيدة، حيث إن الفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة تبقى الجهاز المناعى فى أفضل شكل وتحارب الجذور الحرة.

تحسين الهضم

تحمى الجهاز الهضمى بفضل الألياف التى تحتوى عليها، هذا يحمى الأغشية المخاطية ويقلل من خطر حدوث تهيج (التهاب المعدة، وحرقة فى المعدة، وما إلى ذلك).

صحة الفم

بذور السمسم قد تحسن صحة الفم فإن الاحتفاظ بزيت السمسم فى فمك لبضع دقائق يقلل من خطر حدوث تسوس الأسنان والتهاب اللثة والبلاك ورائحة النفس الكريهة.