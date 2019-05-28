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الحلقة الثامنة.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:07 م
الحلقة الثامنة.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى شهر رمضان - أرشيفية
كتب لؤى على
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نتناول خلال شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان " روائع الذوق والأناقة والإتيكيت"، وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك ايها النبى ، روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى فى تعامله مع أهل بيته وأصحابه والمسلمين.

توقيره صلى الله عليه وسلم لمن يخاطبه أو يستمع إليه:

 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فينحي رأسه، حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. [أبو داود: 4794].

تواضعه صلى الله عليه وسلم وإكرامه لوالد أبي بكر رضى الله عنهما:

 

سارع والد أبي بكر الصديق رضى الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ليعلن إسلامه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد أتاه أبو بكر رضى الله عنه ، بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟. [أحمد: 26956].


تواضعه صلى الله عليه وسلم بإجابته الدعوة من الفقير والغني:

 

عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. [البخاري:2568].


تواضعه صلى الله عليه وسلم للسائل وسعة صدره له:

 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يابن عبدالمطلب. فقال له النبي: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك؟ فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: امنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. [البخاري:63، ومسلم: 12].



تواضعه صلى الله عليه وسلم حينما كلمه رجل ورعدت فرائصه:

 

عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، فجعل ترعد فرائصه، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. [ابن ماجه: 3312]. القديد: اللحم المملح المجفف في الشمس. 

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