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الإثنين، 27 مايو 2019 12:19 ص
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ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد بالغردقة

الإثنين، 27 مايو 2019 12:17 ص
ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد بالغردقة حملات أمنية -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط  "طه . ف . ر " المطلوب  التنفيذ عليه فى القضية رقم 8263 / 2013 جنايات قسم أول الغردقة والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه .
 
كما  تم ضبط  " تامر .ع . أ "  والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4328 / 2018 جنايات قسم أول الغردقة  والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنية ،  وحققت مباحث تنفيذ الأحكام أجمالى أحكام منفذة متنوعة 300 حكم بينها  78 جنح حبس جزئي، و 27  حكم جنح حبس مستأنف،  157  حكم جنح غرامات جزئية.
 
 

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البحرالاحمر

تنفيذ الاحكام

هارب مم حكم بالمؤبد

الغردقة


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