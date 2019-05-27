ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط "طه . ف . ر " المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8263 / 2013 جنايات قسم أول الغردقة والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه .

كما تم ضبط " تامر .ع . أ " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4328 / 2018 جنايات قسم أول الغردقة والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنية ، وحققت مباحث تنفيذ الأحكام أجمالى أحكام منفذة متنوعة 300 حكم بينها 78 جنح حبس جزئي، و 27 حكم جنح حبس مستأنف، 157 حكم جنح غرامات جزئية.