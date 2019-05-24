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صور.. احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 24 مايو 2019 07:44 م
صور.. احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة احتراق الشاحنة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تفحمت شاحنة نقل محملة بمحصول القمح، اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بالقرب من قرى الثمانين بمنطقة درب الأربعين جنوب واحة باريس بالوادى الجديد.

احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد (1)

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة مركز باريس، يفيد إصابة شخص فى تفحم شاحنة نقل بضائع عملاقة جنوب مدينة باريس.

احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد (2)

وتبين اندلاع حريق هائل بشاحنة نقل تحمل كمية كبيرة من محصول القمح، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والتى تسببت فى اندلاع النيران فى المحصول والأجولة المحمل بداخل المحصول، على بعد 85 كم جنوب مدينة باريس، بالقرب من قرى الثمانين، أسفر عن إصابة مساعد سائق الشاحنة بإصابات متفرقة، وجرى نقله لمستشفى باريس المركزى، لتلقى العلاج، والتى حولته لمستشفى الخارجة العام.

احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد (3)

وتم الدفع بسيارات فنطاس مياه من الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين لموقع الحريق، وجرى إخماده بسيارات الوحدة المحلية لمركز باريس، بإشراف يوسف مرزوق، رئيس المركز، وبالتعاون مع وحدة الحماية المدنية بالمركز.

احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد (4)

جارى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 

احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد (5)
 
احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد (6)
 
احتراق شاحنة بدرب الأربعين فى الوادى الجديد (7)
 

 


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