ترامب يتكهن بإتفاق تجارى "سريع" مع الصين

رويترز

تكهن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين، بالرغم من أنه من غير المقرر عقد أى محادثات على مستوى عال بين البلدين منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات فى واشنطن قبل أسبوعين.

وقال ترامب فى تعليقات أدلى بها فى البيت الأبيض "إنها تحدث.. إنها تحدث سريعا وأظن أن الأمور من المرجح أن تحدث مع الصين سريعا لأننى لا يمكننى أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم إلى أماكن أخرى". ولم يقدم أى أدلة على مثل هذا النزوح.

وقال ترامب أيضا إنه سيجتمع مع الرئيس الصينى شى جين بينج عندما يحضران قمة مجموعة العشرين الشهر القادم فى اليابان.

وألقى كل من البلدين باللوم على الآخر فى انهيار المحادثات التى كانت تهدف إلى إنهاء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم وتخللتها رسوم جمركية متبادلة بين البلدين.