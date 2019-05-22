لو بتعمل دايت.. اعرف الوزن اللى ممكن تفقده بدون ما يأثر على صحتك؟

كتبت فاطمة خليل

إنقاص الوزن من الأشياء التى يسعى الكثيرون للوصول إليها من خلال اتباع أنظمة دايت أو رجيم، ولكن هل فكرت فى مقدار الوزن الذي يمكن أن تخسره خلال فترة زمنية قصيرة بدون أن يؤثر ذلك على صحتك، هذا ما سنتعرف عليه فى هذا التقرير.



انقاص الوزن الصحى

ذكر موقع "women health"، أن مقدار الوزن الذي يمكن للشخص أن يخسره خلال شهر و لا يزال يتمتع بصحة جيدة - يعتمد حقًا على عوامل، مثل العمر والجنس والوزن الحالى وتناول السعرات الحرارية وممارسة الرياضة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن الأفضل هو التخلص من حوالي نصف كيلو جرام في الأسبوع إذا كنت تريد إنقاص بضعة كيلو جرامات فقط من وزنك.



دايت

ولكن إذا كنت ترغب فى خسارة 50 كيلو جرام أو أكثر من وزنك، يمكنك التخلص من 9 كيلوجرامات في شهر واحد.

سوف تضطر إلى إلقاء نظرة على السعرات الحرارية اليومية، بشكل عام، يجب أن تهدف إلى خفض 500 سعرة حرارية من الوجبة اليومية لتفقد 500 جرام كل أسبوع.

بالنسبة لفقدان الوزن بشكل صحي، يجب أن تهدف إلى خسارة حوالي 500 جرام في الأسبوع ، أو من كيلو إلى كيلو في الشهر.