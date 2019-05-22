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الاستخبارات العراقية تلقى القبض على مستشار عسكرى لأحد قادة تنظيم داعش

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:05 م
الاستخبارات العراقية تلقى القبض على مستشار عسكرى لأحد قادة تنظيم داعش أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابى
كتب - أحمد جمعة
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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على المستشار العسكرى لأحد قادة تنظيم داعش الإرهابى، مشيرة إلى أن الإرهابى هو المسؤول عن جمع السلاح فى محافظة الأنبار.

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية، فى بيان صحفى، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وفى كمين مُحكم نُصب له، تمكّنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة السابعة، بالتعاون مع استخبارات الفوج 2 لواء 28، من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين فى الأنبار".

وأوضحت الاستخبارات العسكرية العراقية، أن الإرهابى المقبوض عليه عمل مستشارا عسكريا لأحد قيادات "داعش"، المدعو أبو أنس السامرائى، كما كان المسؤول الأول عن جمع الأسلحة من المواطنين العراقيين المنتسبين للقوات الأمنية فى المناطق التى اغتُصبت، وفرض التوبة عليهم وترويعهم. موضحة أن الإرهابى من المطلوبين للقضاء العراقى بموجب مذكرة توقيف وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب.


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