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جنايات القاهرة تقضى ببراءة 5 متهمين من "ألتراس أهلاوى"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:21 م
جنايات القاهرة تقضى ببراءة 5 متهمين من "ألتراس أهلاوى" المستشار أسامة الرشيدى ـ أرشيفيه
كتب إيهاب المهندس
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برأت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء،  5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الألتراس أهلاوى"، فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوى.

صدر الحكم من الدائرة 29 إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين والصادر بحقهم حكما بالبراءة هم  محمد محمد فرحات، أحمد رضا الصادق ، محمد علي ماهر ، محمد حسن إمام، أحمد عثمان محمد.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

ووجهت للمتهمين المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر ، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.


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براءة التراس اهلاوى

التجمهر لالتراس اهلاوى

تجمهر نادى الاهلاى

الاتراس

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