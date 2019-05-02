سجين فرنسى سابق لدى قطر يدعو بلاده لعدم الخضوع لاستثمارات الدوحة

كتب: أحمد علوى

فضح جون بيير مارونجى السجين الفرنسى السابق لدى قطر النظام القطرى " الظالم"، والذى له علاقات قوية مع بلده الام فرنسا ، والتى كان استغاث بها لإنقاذه من سجون قطر وتخلت عنه حتى لا تخسر علاقتها مع الدوحة.

وطالب جون بيير مارونجى من بلاده وقف التود والتقرب من نظام "الحمدين"، محذرا من مخاطر الاستثمار فى الدوحة جراء نظام الكفالة وظلم الأسرة الحاكمة.

وقال جون بيير مارونجى، خلال كلمة له مع موقع "بريز أنفو" الإخبارى الفرنسى، إنه قضى نحو 7 سنوات فى جحيم السجون القطرية بعد ما خذلته سفارة بلاده وتخلت عنه حتى لا تتعرض لضغوط قطرية، وذلك قبل أن يتم الافراج عنه قبل بضعة أشهر.

وأوضح مارونجى فى كلمته أنه كان ضحية استلام فرنسا أمام الأموال القطرية، قائلاً "أننى مواطن فرنسى، وأطلقت عدة نداءات لإغاثتى، ولكن هنا بعض الممارسات فى البلاد تتم خارج نطاق الدستور الفرنسى وتاريخها الجمهورى، بالتقاعس عن إغاثة الرعايا الفرنسيين مقابل المال القطرى الذى أصبح يشكل تهديداً على أمن ومستقبل فرنسا".