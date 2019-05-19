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شاهد.. كوبرى تحيا مصر يضىء ليل القاهرة

الأحد، 19 مايو 2019 01:24 م
شاهد.. كوبرى تحيا مصر يضىء ليل القاهرة كوبرى تحيا مصر
كتب ـ حازم عبد الصمد ـ رحمة خليفة
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إنجاز كبير ذلك الذى أقيم بروض الفرج، فكوبرى تحيا مصر يعتبر أيقونة المشاريع القومية فى الفترة الأخيرة، وأصبح مزاراً سياحياً صباحاً ومساءً، ويضىء القاهرة ليلا بأضوائه المبهرة التى تسر الناظرين.

وأصبح الممشى الزجاجى أيقونة الفسح المصرية التى يأتيها المصريون من شتى البقاع.

 

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