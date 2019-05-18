video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. البهجة تهزم الحر والصيام على محور روض الفرج

السبت، 18 مايو 2019 03:20 م
فيديو.. البهجة تهزم الحر والصيام على محور روض الفرج محور روض الفرج
كتب: أسامة طلعت
إضافة تعليق

إنبهار وسعادة ارتسمت على وجوه المصريين وهم يزورون محور روض الفرج وتحيا مصر، يشعرون بالفخر وهم يسيرون على الممشى الزجاجى، الذى أصبح مزاراً سياحيا، سواء للمصريين أو غيرهم، فتوقف العشرات من المارة لالتقاط الصور التذكارية على الكوبرى أو مع الممشى حتى يظهر الماء من تحتهم.

كانت الصور هى الطريقة الوحيدة التى يعبر بها المصريون عن فرحتهم وتوثيق تلك اللحظات التى تكتب بحروف من نور كأعرض كوبرى ملجم فى العالم، وقد تسابقت الأسر على التقاط الصور وسادت حالة من البهجة واحتفل المصريون بإنجازهم.

واختلطت مشاعر الرهبة بالبهجة على الممشى الزجاجى، والأطفال يتحسسون خطواتهم الأولى عليه وهم سعداء بوقوفهم أعلى الماء بدون حواجز.

 


إضافة تعليق

محور روض الفرج

تحيا مصر

الممشى الزجاجى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة