video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدونون عرب عن افتتاح كوبرى تحيا مصر: إنجاز جديد يُضاف للسيسى

السبت، 18 مايو 2019 03:16 ص
مدونون عرب عن افتتاح كوبرى تحيا مصر: إنجاز جديد يُضاف للسيسى كوبرى تحيا مصر
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

مازالت أصداء الفرحة والفخر بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر صباح الأربعاء الماضى، مستمرة لليوم الثالث داخل مصر وخارجها، وتنتقل حالة البهجة إلى المدونين من الأشقاء العرب.

 

وأعرب المدونون من أبناء الإمارات والسعودية والكويت وغيرها من دول العالم العربى عن سعادتهم، حيث قال حساب باسم "سهم": "تحيا مصر العروبة والحضارة، نعلم أن المتربصين على قوة مصر الإدارية والعملية فى نجاح مشاريعها وفق رؤية المصريين الأبطال، نتمنى أن تسير على نفس النهج ونرى مصر العظمى برجالها ومالها وقوتها فى قيادة السيسى".

1
 

وقال سعد بن محمد: "اللى اتعمل واللى متعملش لمصر بقائدها الحكيم الرئيس السيسى مش كتير على أهل بلده وشعبها العظيم، لسه الخير كتير بس خلوكم مع الرئيس، رئيسكم عمل اللى متعملشى لمصر من خمسين سنة فاتو من اللى قبله، فى سنين قليلة عمل اللى متعمل لنهضة مصر من بنية تحتية، عمار يامصر"

2
 

فيما قال سيف المنصورى: "كل التهانى والتبريكات لأهلنا فى مصر هذا الإنجاز وغيره من المشاريع العظيمة والتى تليق بشعب عظيم فى ظل قيادة الرئيس المخلص السيسى، إنجازاتكم فخر لنا جميعا، حفظكم الله وتحيا مصر".

3
 

بينما قالت سها: "زرت مصر قبل 10 سنوات وزرتها قبل شهر، فرق مهووووووووووول فى التطور فعلاً، فرق تطور ومشاريع ورقى، مو غريبة على أبناء وشعب مصر، من تقدم لتقدم يارب"، ةقال طلال: "إنها مصر ياسادة، كأننى أشاهد كبارى أوروبا واليابان، بل تفوق عليها هذا الإنجاز، تحيا مصر"

4
 

أما المدون الإماراتى الأشهر والداعم لسياحة مصر إبراهيم بهزاد، فقال: "إنجاز جديد يُضاف إلى سِجل الإنجازات الكبيرة التى تتم والمشاريع التنموية المميزة التى يتم إنجازها على أرض المحروسة".

5
 
6
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو جديد يستعرض أبرز مشاهد بناء محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر

المصريون يزورون الممشى الزجاجى على كوبرى تحيا مصر.. صور تذكارية وتجمعات شبابية وسحور رمضانى فى متنزه جديد على غرار الكبارى الزجاجية فى الصين.. مغردون: لمسة جمالية رائعة وفكرة إبداعية

"تحيا مصر".. احتفال فرقة الشمس بنصر العاشر من رمضان فى معرض فيصل للكتاب

بعد دخوله موسوعة جينيس.. محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر × 10 معلومات

كوبرى "تحيا مصر" فى جينيس.. كل ما تريد معرفته على موسوعة الأرقام القياسية

"موسوعة جينيس" تشيد بفريق عمل مشروع محور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر"

اليوم السابع بلس

كوبرى تحيا مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

السيسى

تحيا مصر

المدونون العرب

محور روض الفرج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة