مدونون عرب عن افتتاح كوبرى تحيا مصر: إنجاز جديد يُضاف للسيسى

كتب محمد تهامى زكى

مازالت أصداء الفرحة والفخر بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر صباح الأربعاء الماضى، مستمرة لليوم الثالث داخل مصر وخارجها، وتنتقل حالة البهجة إلى المدونين من الأشقاء العرب.

وأعرب المدونون من أبناء الإمارات والسعودية والكويت وغيرها من دول العالم العربى عن سعادتهم، حيث قال حساب باسم "سهم": "تحيا مصر العروبة والحضارة، نعلم أن المتربصين على قوة مصر الإدارية والعملية فى نجاح مشاريعها وفق رؤية المصريين الأبطال، نتمنى أن تسير على نفس النهج ونرى مصر العظمى برجالها ومالها وقوتها فى قيادة السيسى".





وقال سعد بن محمد: "اللى اتعمل واللى متعملش لمصر بقائدها الحكيم الرئيس السيسى مش كتير على أهل بلده وشعبها العظيم، لسه الخير كتير بس خلوكم مع الرئيس، رئيسكم عمل اللى متعملشى لمصر من خمسين سنة فاتو من اللى قبله، فى سنين قليلة عمل اللى متعمل لنهضة مصر من بنية تحتية، عمار يامصر"





فيما قال سيف المنصورى: "كل التهانى والتبريكات لأهلنا فى مصر هذا الإنجاز وغيره من المشاريع العظيمة والتى تليق بشعب عظيم فى ظل قيادة الرئيس المخلص السيسى، إنجازاتكم فخر لنا جميعا، حفظكم الله وتحيا مصر".





بينما قالت سها: "زرت مصر قبل 10 سنوات وزرتها قبل شهر، فرق مهووووووووووول فى التطور فعلاً، فرق تطور ومشاريع ورقى، مو غريبة على أبناء وشعب مصر، من تقدم لتقدم يارب"، ةقال طلال: "إنها مصر ياسادة، كأننى أشاهد كبارى أوروبا واليابان، بل تفوق عليها هذا الإنجاز، تحيا مصر"





أما المدون الإماراتى الأشهر والداعم لسياحة مصر إبراهيم بهزاد، فقال: "إنجاز جديد يُضاف إلى سِجل الإنجازات الكبيرة التى تتم والمشاريع التنموية المميزة التى يتم إنجازها على أرض المحروسة".







