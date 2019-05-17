موجز10.. حساب موسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، نشر الحساب الرسمى موسوعة جينيس العالمية، عدد من الصور لمحور روض الفرج، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، وذلك احتفاءا بهذا الإنجاز الضخم على أرض مصر، والذى دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

نشر الحساب الرسمى موسوعة جينيس العالمية، عدد من الصور لمحور روض الفرج، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، وذلك احتفاءا بهذا الإنجاز الضخم على أرض مصر، والذى دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم.

تواجد النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول فى التشكيلة المثالية للعبة "FIFA 19"، والخاصة بالموسم المنقضى للدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"

جدد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، خلال كلمة ألقاها فى معهد "تشاتام هاوس" للدراسات الدولية فى لندن، اليوم الجمعة، رفض السلطة الفلسطينية المبدئى لخطة السلام الأمريكية لانحيازها لإسرائيل، والتى يعد صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر مهندسًا لها، معتبرًا أن هذه الصفقة "عودة الاستعمار".

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورتين من تأدية الرئيس صلاة الجمعة اليوم، بمسجد المشير، واجتماعه بقادة القوات المسلحة.

وقفت الطفلة "نور.خ.أ" داخل محكمة الأسرة بإمبابة برفقة والداتها ، تشكو من عنف أهل والداها المتوفى ، وتطالب بحقوقهم فى الميراث بعد أن تعرضت الصغيرة البالغة 11 عاما وشقيقتها للسحل من شعرها على يد عمتها التى أعماها الطمع بالاستيلاء على شقتهم.

كشفت قناة أمريكية نقلا عن مسؤولين كبيرين فى واشنطن، أن الجيش الأمريكى عزز قواته فى الشرق الأوسط، بعدما رصد تحركات عسكرية مريبة لإيران فى مياه الخليج العربى.

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 17.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 748.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2% عن الأسبوع الماضى.

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ارتفع من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017 ليصل إلى 5.3% فى العام المالى 2017 – 2018، وارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر من 17 مليار دولار فى يونيو 2016، إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019.

هز زلزال شدته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل أمريكا الوسطى المبانى فى السلفادور وماناجوا عاصمة نيكاراجوا أمس الخميس 16 مايو مما دفع الناس لإخلائها لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة.

قالت تقارير صحفية أن القط الذى اشتهر كثيرا فى وسائل التواصل الإجتماعى بملامحه الغاضبة، رحل عن الحياة، مؤخرا، تاركا وراءه ثروة مهمة.

سلطت صحيفة "المنتخب" المغربية الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى نهضة بركانوالزمالك المحدد لها بعد غد الأحد بالمغرب، فى "ذهاب" نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يعانى نادى نهضة بركان المغربى العديد من الغيابات أمام الزمالك، فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد غد، الأحد، بالمغرب فى "ذهاب" نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

علن نادي يوفنتوس الايطالي، اليوم الجمعة، رحيل ماسيميليانو أليجرى عن منصب المدير الفنى للفريق بنهاية الموسم الحالى.

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق إنجاز تاريخى بالحصول على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى عندما يلتقى مع واتفورد غداً السبت فى المباراة النهائية التى ستجمعهما على ملعب "ويمبلى".

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن آلام ظهره التى يباشر علاجها بألمانيا تحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية وفقا لتعليمات الطبيب وهى شرب المياه والشمس والنوم.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية حاليا، وأعمال تطوير استاد القاهرة، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، لمدة شهرا كاملا وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، ونشر الخدمات على الطرق منعا للزحام.

شفت شركة جوجل عبر مدونتها الرسمية عن أداة ترجمة جديدة تعرف بـ Google Translatotron والتى تختص بترجمة الحديث بشكل مباشر، وذلك بدون إتباع الطريقة التقليدية فى ترجمة الكلام من خلال تحويله لنص، ثم إعادة نطقه مرة أخرى، حيث تقوم الأداة بتحويل الكلام بشكل مباشر، مع المحافظة على نبرة الحديث للمتكلم عند الترجمة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

احتفل "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك بعيد زواجه السابع من "برسيلا تشان"، حيث نشر زوكربيرج صورة تجمعه بـ"بريسلا" على منصة إنستجرام، وعلق عليها قائلا "الاحتفال 7 سنوات من الزواج السعيد فى معبد آلهة الحكمة".

أكد الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس المجلس الإقليمى للأحوال الشخصية بالوجه البحرى، أن تصاريح الزواج الثانى تصدر باستمرار بعد فحص ملفات الحالات المتضررة من الأقباط الراغبين فى الطلاق وذلك بناء على توصيات المجلس الإكليريكى فى الايبراشيات التابعين لها تطبيقا للائحة الأحوال الشخصية الكنسية التى صدرت عام 2016، مشيرا إلى أن المجلس الإكليريكى يعمل أيضا على الإصلاح بين الأزواج المتخاصمين فى حالة اقتضت الضرورة ذلك بالإضافة إلى إمكانية تأجيل النظر فى ملفات أخرى لحين استيفائها بعض المتطلبات.

فى جو مليىء بالفرح والسرور من قبل السائقين والأسر المصرية، معتبرين أن هذا هو الجنى الحقيقى لثمار التنمية، رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة الفرح فى معايشة واقعية مع السائقين والمواطنين، بمحور روض الفرج الجديد، والذى يعد إنجازا جديدا على أرض الواقع، وخاصة أنه دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدمًا.