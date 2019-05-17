فيديو جديد يستعرض أبرز مشاهد بناء محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر

كتب عامر مصطفى

يعد محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر، من الإنجازات الجديدة التى شاهدها المصريون على أرض الواقع، فعقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع، حصل على شهادة من موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدمًا.

s

وفى الفيديو التالى، يستعرض أبرز مشاهد بناء كوبرى تحيا مصر، ومحور روض الفرج، الذى اشترك فى بنائه حوالى 4000 مهندس وعامل وفنى من خيرة عمال مصر فى مرحلته الأولى والثانية، كما أنه تم تجربته من خلال أوزان تصل إلى 120 طن.

ويعد المشروع ليس إنجازاً فقط، ولكنه يتميز بجماله وتفاصيله، كما أن به ممشى زجاجى "الأول من نوعه فى الشرق الأوسط"، وتم إنشاؤه من خلال مليون متر مكعب من الخرسانة، 290 ألف طن من الحديد.