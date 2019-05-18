"سرقة بالإكراه".. مجهول يعتدى على سائق ويستولى على "التوك توك" بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى مجهول على سائق، مما أسفر عن إصابته، واستولى منه على "التوك توك" الخاص به بالإكراه فى منطقة شبرامنت بالجيزة، وحرر محضرا بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض سائق للسرقة بالإكراه على يد مجهول، وذكر المجنى عليه "مصطفى.خ" أن شاب مجهول الهوية، طلب منه توصيله، ثم اقتاده لمكان خالى من المارة، واعتدى عليه مما أسفر عن إصابته بوجهه، ثم استولى على التوك توك الخاص به وفر هاربا.

وحرر محضرا بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، للتوصل لهوية المتهم بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.