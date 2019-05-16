ضبط محاولة تهريب طائرة تجسس بمطار برج العرب

كتب هانى عثمان

ضبط رجال الجمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب عدد من أجزاء ومكونات طائرات تجسس وأدوات إتصالات محظور تداولها ودخولها البلاد طبقا طبقا لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيه.

وأوضحت مصادر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة، تم الإشتباه فى راكب مصرى ا . ع . ا، قادم من الشارقة، وبتفتيش أمتعته تبين وجود 4 أجزاء طائرة موجهة لاسلكيا مزودة بالكاميرا و78 أنتنه (إريال) و41 بوردة صغير الحجم لها مخرجين لوضع أنتنه و86 غطاء أسود بلاستيك و8 علبة بلاستيكية بيضاء اللون (جزء من ريموت طائرة بلاستيكية) و18 شاحن و15 وصلة بلاستيك خاصة بالشاحن.

من جانبه، قرر محمود فرغلى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط للراكب وإحالة الراكب للجهات المختصة.