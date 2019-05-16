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الخميس، 16 مايو 2019 07:49 م
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صور.. شباب متطوعون يوزعون وجبة إفطار على ركاب القطارات بمحطة الفشن

الخميس، 16 مايو 2019 07:30 م
صور.. شباب متطوعون يوزعون وجبة إفطار على ركاب القطارات بمحطة الفشن افطار ركاب القطارات الصائمين
بني سويف - أيمن لطفى
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تطوع فريق من شباب مدينة الفشن جنوب بني سويف، بتقديم وجبهة إفطار ومياه  للصائمين المسافرين بالقطارات القادمة من وإلى الصعيد .

"اليوم السابع" التقى أحد المتطوعين ويدعى عبده القباني طالب جامعي، "أعددنا فريقا من المتطوعين لإفطار المسافرين بالقطارات ولاحظنا وجود فرق من الشباب على الطرق الزراعية والصحراوية تقدم إفطارا للصائمين من مستقلى السيارات ولم ينتبه أحد لمستقلى القطارات خاصة العادية، وبدأنا تنفيذ الفكرة بشراء زجاجات مياه معدنية على نفقتنا الخاصة وتقديمها  لركاب القطارات، ثم قررنا  قبول تبرعات  أهل الخير لنتمكن من إعداد وجبة إلى جانب المياه"  .

وأضاف سعيد طه، "نعد يوميا الوجبة والمياه قبل الإفطار بوقت كاف من خلال تجهيز جراكن بلاستيكية كبيرة و نملأها بالمياه ونضع بها ألواح الثلج ثم نعبئها فى أكياس،  أما وجبة الإفطار  فعبارة عن رغيف خبز وقطع من الجبن وتمر ومربي، ويتم حفظها  في أكياس" .

افطار ركاب القطارات الصائمين
افطار ركاب القطارات الصائمين

 

المتطوعون يعدون المياه
المتطوعون يعدون المياه

 

توزيع المياه على ركاب القطارات بمحطة الفشن
توزيع المياه على ركاب القطارات بمحطة الفشن

 

فريق افطار الصائمين ينتظرون القطارات على المحطة
فريق افطار الصائمين ينتظرون القطارات على المحطة

 


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