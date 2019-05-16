video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوست على فيس بوك يتسبب فى مقتل أمريكية وسرقة طفلها من رحمها

الخميس، 16 مايو 2019 06:15 م
بوست على فيس بوك يتسبب فى مقتل أمريكية وسرقة طفلها من رحمها فيس بوك
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت أسرة سيدة أمريكية شابة عثر على جثتها وقد تم إخراج طفلها الذى لم يولد من رحمها، حيث كانت حاملا فى الشهر التاسع، أن سبب ما تعرضت له هو "بوست" على فيس بوك طلبت فيه المساعدة فى توفير الطفل دون مقابل.

 

وبحسب القصة التى نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، فإن مارلين أوكاوا لوبيز البالغة من العمر 19 عاما اختفت بينما كانت حامل فى شهرها التاسعى. وفى يوم اختفائها لم تذهب لأخذ ابنها البالغ ثلاثة أعوام من حضانته، وكانت قد أرسلت رسالة لزوجها تقول إنها متعبة لدرجة أنها لا تستطيع القيادة واختفت.

 

وطوال شهر جاء موعد ولادتها ولم تظهر، وخشيت عائلتها أن تكون تعرضت للاختطاف أو أسوأ من ذلك. وتلاشت آمال العثور عليها حية بعدما أمد مسئولون أن البقايا البشرية التى تم اكتشافها فى منزل فى الجانب الغربى من شيكاغو هى لأوكوا لوبيز وأن طفلها قد تم إخراجه من رحمها. وذكرت الشرطة أن سبب مقتلها هو خنقها برباط، وأن طفلها تم اقتلاعه من رحمها بعد قتلها.

 

 وفى حين أن الشرطة لم تصدر أى بيان عن الجريمة مع استمرار التحقيق، إلا أن عائلة الضحية تقول إنها ذهبت إلى المنزل الذى عثر فيه على جثتها بسبب سيدة تعرفت عليها من خلال مجموعة فى فيس بوك للأمهات. حيث كانت مارلين قد كتبت منشورا على جروب تطلب مستلزمات للطفل لا تستطيع شرائها لعدم قدرتها على العمل. وردت عليها إحدى السيدات بعرض توفير مستلزمات جديدة، وذكرت السيدة عنوانا قريبا من المكان الذى عثر فيه فيما بعد على جثة الضحية.

 

 وبحسب الشرطة، فإنه فى نفس يوم اختفاء الضحية، تلقت النجدة طلب مساعدة لولادة سيدة عمرها 46 عاما طفلا لكنه لا يتنفس وشاحب، وتبين فيما بعد أنه طفل أوكاوا لوبيز.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماتصدقش.. تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات عبر "فيس بوك"

40% من الأمريكيين يؤيدون خطة تفكيك فيس بوك

فيس بوك تعيد ميزة قديمة وراء تسريب بيانات 50 مليون مستخدم.. تعرف عليها

لتجنب تكرار مذبحة نيوزيلندا..فيس بوك تفرض مزيد من القيود على البث المباشر

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

جريمة قتل

فيس بوك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة