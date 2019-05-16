السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بتقاضى 3.5 مليون جنيه رشوة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدى حسين، بمعاقبة كلا من " محمد .س " و " محمد .ع " بالسجن المشدد 15 سنة وعزل من الوظيفة وتغريم كل منهما 250 ألف جنيه، وإعفاء كلا من "عطية .م "و "دعاء .م " و " مدحت .ع " من العقوبة، فى اتهامهما بتقاضى رشوة 3.5 ملايين جنيه من أحد البنوك.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد. س ع موظف بأحد البنوك، و"محمد. ع. م"موظف بأحد البنوك، و"عطية. م. ا" رجل أعمال، و"دعاء. م"مدرس مساعد بجامعة أسيوط، و"مدحت. ع" أستاذ جامعى، تهم تقاضى المتهمان الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك فى مصنع زيوت بمحافظة الفيوم، وهذه النسبة تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه أما المتهم الثالث فقدم الرشوة للمتهمين الأول والثانى، أما المتهمان الرابع والخامس فسهلا وتوسطا لدفع وتسهيل الرشوة المذكورة.