حملة تفتيش على المصانع بالشرقية تتخذ إجراءات ضد منشآت مخالفة

كتبت آية دعبس

شنت الأجهزة التنفيذية فى قطاع البيئة حملة تفتيش على المصانع بمحافظة الشرقية، للمراجعة البيئية لإحدى شركات صناعة الكرتون، ومواد التعبئة بالمنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات التى تم رصدها.

كما تم تنظيم ندوة للتوعية بمقر المجلس القومى للمرأة بالشرقية، تضمنت موضوعات عن ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والسلوكيات البيئية السليمة وسبل تغيرها.

وتأتى تلك الحملات فى إطار سعى الحكومة للحد من انبعاثات التلوث الصناعى، وضبط منظومة رصد الانبعاثات الصناعية والملوثة للهواء، والتى تضم 61 شركة صناعية كبرى من الإسكندرية وحتى أسوان، وسيناء، بإجمالى 254 مدخنة، ومن المنتظر أن تصل إلى 500 مدخنة، بحلول 2030.