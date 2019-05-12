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ولى عهد دبى يهنئ الشيخ منصور بن زايد بفوز المان سيتى بالدورى الإنجليزى

الأحد، 12 مايو 2019 07:10 م
ولى عهد دبى يهنئ الشيخ منصور بن زايد بفوز المان سيتى بالدورى الإنجليزى الشيخ حمدان بن راشد ولى عهد دبى
كتب محمد عبد العظيم
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حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى على تهنئة الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة فى دولة الإمارات، بفوز فريقه مانشستر سيتى بالدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم.

وقال ولى عهد دبى: "أبارك لأخى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فوز فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.. نهنئ عشاق مانشستر سيتي وجمهوره الكبير في الامارات وبريطانيا وحول العالم، ونبارك لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على هذا المستوى الرفيع والابداع الكروى".

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وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب الدورى الإنجليزى للمرة السادسة فى تاريخه والثانية على التوالى، عقب فوزه على مضيفه برايتون اليوم بنتيجة 4/1، فى ختام مباريات البريميرليج، ورفع المان سيتى رصيده إلى 98 نقطة ليتوج باللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثانى والذى تغلب على ولفرهامبتون في نفس التوقيت بنتيجة 2/0.

وفى شهر سبتمبر من عام 2008، نجح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فى شراء نادى مانشستر سيتى الانجليزى، والذى حقق طفرة كبيرة تحت إدارته سواء فيما يتعلق بالجانب المادى، أو تحقيق البطولات.

وفى ختام مباريات مانشستر سيتى، تقدم برايتون بهدف صادم عبر جلين موراي في الدقيقة 27 وتعادل مانشستر سيتي بعدها بدقيقة عبر سيرجيو أجويرو وأضاف إيمريك لابورت الهدف الثاني للسيتى فى الدقيقة 38 لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 2/1، وفى الشوط الثانى أضاف السيتى هدفين عبر رياض محرز وإلكاى جوندوجان فى الدقيقتين 63 و72 ليتوج الفريق باللقب.

 

 


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