استبعاد رئيس لجنة والمراقب الأول وبعض الملاحظين بامتحانات إعدادية دمياط

دمياط عبده عبد البارى

قرر السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد رئيس لجنة مدرسة الشهيد عوضين والمراقب الأول وبعض الملاحظين، لملاحظته الفوضى والهرج والمرج داخل اللجان.

جاء ذلك أثناء متابعته سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بعدة لجان بإدارتي دمياط الجديدة وكفر البطيخ، مؤكدا على ضرورة محاربة الغش بكافة أشكاله داخل اللجان وخارجها، حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.

وتفقد سويلم لجنة مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي، وأشاد بسير العملية الامتحانية بها موجها الشكر لرئيس اللجنة محمد متولى الزغداني والعاملين بها لانضباطها، كما تفقد لجنة الدكتور أحمد زويل الإعدادية، موجها بمنع الغش نهائيا حرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب ولا يتساوى المجتهد بغيره.

وفي لجنة مدرسة الشهيد أحمد عوضين بالرياض بإدارة كفر البطيخ، لاحظ وكيل الوزارة عند دخوله اللجنة حالة من الفوضى والهرج والمرج تسود اللجان أثناء سير العملية الامتحانية، فأصدر تعليماته باستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول وبعض الملاحظين داخل اللجان مؤكدا على إعطاء كل طالب حقه وتحقيق الانضباط داخل اللجان والالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات.

وصرح "سويلم" بأنه أدى اليوم 25064 طالب وطالبة موزعين على 137 لجنة على مستوى المحافظة، امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، وكان فى متناول الطالب المتوسط ولم ترد إلى غرفة العمليات أية شكاوى من صعوبة الامتحان.

وأكد أن هناك تنسيقًا مع مديرية أمن دمياط، لمتابعة انضباط العملية الامتحانية باللجان وتوفير بيئة آمنة للطلاب، موجها بفحص أوراق الإجابة والتأكد من كتابة الطالب بياناته صحيحة، وعدم دخول أي متابع للجان ما لم يكن يحمل خطابًا رسميًا بمتابعتها، ولن يسمح بالدخول إلا للمعنيين فقط.