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مرشحة لرئاسة تونس: "النهضة الإخوانية" تشكل ميليشيات فيسبوكية ضد خصومها

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:30 ص
مرشحة لرئاسة تونس: "النهضة الإخوانية" تشكل ميليشيات فيسبوكية ضد خصومها ليلى همامى
كتب أحمد عرفة
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كشفت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، التفاصيل الخاصة باستخدام حركة النهضة لمواقع "السوشيال ميديا" لشن هجمات على خصومها، مشيرة إلى أن حركة النهضة الإخوانية تمارس سياسة إخوان مصر نفسها فى التحريض عبر "فيس بوك".

 

وقالت الدكتورة ليلى همامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حركة النهضة وقياداتها لديهم ميليشيات فيسبوكية تشن هجمات بالآلاف فى وقت قصير على أى حساب تستهدف صاحبه.

 

وأضاف المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، أن الفيس بوك هو أكثر شبكات التواصل الاجتماعى انتشارًا فى تونس مقارنة بتويتر وانستجرام وهى أكثر تلك الأدوات استعمالاً من قبل الشباب.

 

ولفتت ليلى همامى، إلى أن حركة النهضة تجند ميليشياتها الفيس بوكية، ولها فى ذلك إمكانيات من خلال الدعم المالى الذى تتلقاه من كل من قطر وتركيا.

 

وبشأن الدعم التقنى الذى تتلقاها حركة النهضة لتدشين صفحات على فيس بوك، قالت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية: تقنيًا فالنهضة تلجأ إلى نواتها الثانية بريطانيا وإلى ما تضعه الحكومة البريطانية من مساعدات لتونس تحت عنوان تحسين المؤسسات التونسية والتى تستخدمها الإخوان فى حملتها الانتخابية.


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