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فيديو.. نشيد "قالوا إيه" يشعل حماس الجالية المصرية أمام البيت الأبيض

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:39 م
فيديو.. نشيد "قالوا إيه" يشعل حماس الجالية المصرية أمام البيت الأبيض الجالية المصرية في أمريكا
واشنطن - محمد الجالى
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أشعلت أغنية قوات الصاعقة المصرية، حماس الجالية المصرية أمام البيت الأبيض، بغناء "قالوا إيه" نشيد الصاعقة المصرية، حيث أصبح كلمات تتردد على لسان المصريين فى كل مكان، سواء مدارس أو جامعات وغيرها، متذكرين من خلالها بسالة وشجاعة الجيش المصرى فى محاربته للإرهاب.

ورددت أفراد الجالية المصرية بأمريكا، كلمات نشيد الصاعقة "قالوا إيه"، ليتحول الحفل إلى مظاهرة كبيرة فى حب مـصـر، رافعين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان الرئيس أكد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، والحرص على تعزيز التعاون المشترك، خلال مؤتمر صحفى بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، فى مقر البيت الأبيض.

ووجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التحية للرئيس السيسى، على زيارته للبيت الأبيض، مشيراً إلى أن هناك تطورا كبيرا بين واشنطن والقاهرة فى ملف مكافحة الإرهاب.


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