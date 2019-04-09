خبير: المؤشر الرئيسى للبورصة نجح فى تقليص خسائره خلال تعاملات اليوم

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، نجح فى تقليص خسائره خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، فاقدا 22 نقطة، وسط استمرار انخفاض أحجام التداول عن متوسط التداولات الشهرية، يأتى هذا الأداء بعد تراجع المؤشر 3 جلسات متتالية من مستوى 15300 نقطة، بضغط من عمليات البيع المكثفة على سهم أوراسكوم للاستثمارات القابضة.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه زاد من التأثير السلبى لتراجع سهم أوراسكوم للاستثمار، وصول المؤشر الرئيسى للبورصة، لمنطقة مقاومة هامة بين 15200-15300 نقطة، وتمثل تلك المنطقة الحد العلوى للنطاق العرضى الذى يتحرك فيه المؤشر منذ فبراير الماضى، متابعة أن تماسك المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى منطقة الدعم بين 15100-14900 نقطة، يفتح الطريق لاستمرار محاولات الصعود والتجربة على مستوى 15300 نقطة مرة أخرى، إلا أن تراجع احجام التداولات هو التحدي الأهم في الوقت الحالي، حيث تبقى الرؤية متحفظة على الأجل القصير حتى تأكيد تعافى القوة الشرائية، وتبقى الانتقائية فى اختيار الأسهم الأفضل أداء، هي الاختيار الأمثل للمستثمر قصير الأجل فى الوقت الحالى.