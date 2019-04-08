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ضبط 3807 هاربين من أحكام وتحصيل 115 ألفا و03 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:58 ص
ضبط 3807 هاربين من أحكام وتحصيل 115 ألفا و03 جنيها فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3807 هاربين من أحكام، منهم 10 أحكام فى جنايات و 1121 حكم جزئي، و 113 حكم مستأنف، و 2535 حكم فى غرامات، و 25 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 115 ألفا و 37 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 


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