"الواجب مقابل المال" ..شركة أمريكية تستهدف طلاب بريطانيين عبر "واتس اب"

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن شركة أمريكية تستهدف الطلاب الجامعيين البريطانيين فى السنة الأولى من خلال التسلل إلى مجموعات "واتس اب" الخاصة بهم لتعرض عليهم كتابة مقالات مقابل 7 جنيهات استرلينية للصفحة.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة ومجموعة من الأفراد يعرضون كتابة مقالات مخصصة حسب الطلب حيث "يختطفون" الدردشة الخاصة بالطلاب الجدد على مجموعات "واتس اب" وذلك فى خمس جامعات على الأقل، من بينهما أربع مؤسسات رفيعة المستوى تابعة لـ"راسل جروب".

وأشارت "الجارديان" إلى أن الرسائل المنشورة على مجموعات الدردشة الخاصة بالدورات التدريبية وأماكن الإقامة لمساعدة الطلاب الجدد على الاستقرار فى الحياة الجامعة تقول إن الطلاب يمكنهم "الدفع عقب التسليم".

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي عبرت فيه الجامعات ووزراء الحكومة عن قلقهم بشأن تنامى هذا الاتجاه لاستهداف الطلاب لكتابة أوراقهم البحثية مقابل الأموال، وهو الأمر الذى يصعب اكتشافه من خلال برنامج مكافحة الانتحال.

في عام 2016 ، توصل تحقيق أجرته وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي إلى وجود أكثر من 100 موقع إلكتروني لكتابة المقالات.