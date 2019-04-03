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عبور 60 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.8 مليون طن

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:57 م
عبور 60 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.8 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 60 سفينة، بحمولة 4.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MONACO  BRIGG  بحمولة  157 ألف طن، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومتجهة إلى سنغافورا  .

 

وعبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة 3 ملايين طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدانمركية MANCHESTER MAERSK ، بحمولة 220 ألف طن قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى هولندا.

 

 


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