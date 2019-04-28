البابا تواضروس: الأعياد فرصة طيبة لمقابلة جميع المحبين

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أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الأعياد فرصة طيبة لمقابلة جميع المحبين، وأنه يسعد بلقاء فضيلة الدكتور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة ووزير الأوقاف في مختلف المناسبات.

وقال إن يوم العيد هو يوم فرح على كل المستويات، موضحا أنه يستقبل اليوم مجموعة من المسئولين ورجال الدولة والآباء الأساقفة والكهنة ومجموعة من الشعب القبطي بالمقر الباباوى.

وأشار قداسة البابا إلى أن العدو الأول في المفهوم المسيحي هو "الشيطان"، ولكن كل البشر أحباء حتى هؤلاء الذين يظهرون العداوة، لأنه من الممكن أن يعود ويتوب ويسير في الطريق الصحيح، فالبشر جميعا صنعة يد الله، منوها إلى أن السلام عطية وهبة سماوية، ودائما نطلبها من الله ويجب أن تكون قلوبنا دائما ممتلئة ومهيأة للسلام.

وأضاف أنه ينظر نظرة خاصة للشهداء في كل مكان، وقال: "نقدم المواساة إلى ذويهم ونطلب ونصلي إلى الله دائما أن يشفي المصابين، ونطلب دائما التعزيات السمائية من أجل جميع المتألمين".

وقدم قداسة البابا تواضروس التهنئة لجموع الأقباط في مصر والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، لافتا إلى أن عيد القيامة ارتبط في أذهان الجميع بأعياد شم النسيم، وهو يوم يجمع كل المصريين.

وتابع، إن عيد الربيع يوافق 21 مارس ولكنه كان يأتي في وقت الصيام، وقديما حوله الأقباط لليوم التالي لعيد القيامة من أجل الاحتفال والفرح بالطبيعة.