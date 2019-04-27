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صور..ترامب يلتقى آبى ويدعوه لإسقاط الرسوم عن المنتجات الزراعية الأمريكية

السبت، 27 أبريل 2019 03:34 ص
صور..ترامب يلتقى آبى ويدعوه لإسقاط الرسوم عن المنتجات الزراعية الأمريكية الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض
واشنطن /أ ش أ/
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دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليابان إلى إسقاط رسومها الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك خلال لقاء ترامب مع شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى بالبيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن الرسوم الزراعية التى تفرضها اليابان "ضخمة"، كما أنها "غير عادلة " نظرا لأن الولايات المتحدة لا تفرض رسوما على السيارات اليابانية" حسب قوله، وفى نفس الوقت أشاد الرئيس الأمريكى بشركات السيارات اليابانية باستثماراتها فى الولايات المتحدة.

ومن جانبه قال آبى إن الولايات المتحدة تفرض 5ر2% رسوما على السيارات اليابانية فى أمريكا، وجاء لقاء الزعيمين ترامب وآبى بينما أنهى كبار المفاوضين من الجانبين الجولة الثانية من محادثاتهم المكثفة للوصول إلى اتفاقية تجارية تركز فى الأساس على الزراعة والسيارات.

الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض (1)
الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض

 

الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض (2)
الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض 

 

الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض (3)
الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض

 

الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض (4)
الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء اليابانى فى البيت الأبيض 

 


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