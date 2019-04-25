مقتل عاطل فى مشاجرة بسبب خلافات على أموال مخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شهدت منطقة الرمل ثان، مشاجرة بين 6 أشخاص، وأسفرت عن مقتل عاطل طعنا بسلاح أبيض، لخلافات على أموال مخدرات بالإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار يفيد وجود مشاجرة ومتوفى بمنطقة القصعى، وانتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص، حدوث مشاجرة بين كل من "عمرو.ص.م" 37 عاما، عاطل، له معلومات جنائية، وسبق ضبطه فى 20 قضية "مخدرات – بلطجة"، وشقيقه "إبراهيم.ص.م" وشهرته "ايشه" 32 عاما، عاطل، له معلومات جنائية، سبق ضبطه فى 5 قضايا "تبديد - مخدرات"، وطرف ثان "على.م.ع.س" شهرته "حشيشه" 18 عاما، عاطل، و"محمود.ع.ع" 17 عاما، شهرته "بليه" عاطل، و"إبراهيم.م.س.ف" شهرته "الجزار" 17 سنة، متوفى، و"محمد.أ.إ." شهرته "مودى" 26 عاما، عاطل، له معلومات جنائية، سبق ضبطه فى 6 قضايا "قتل عمد - مخدرات - بلطجة".

وكشفت التحريات، حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب وجود خلافات على أموال المخدرات بينهم، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى على الخامس بطعنة نافذة فى الصدر، ما أسفر عن وفاته.

ألقى القبض على طرفى المشاجرة، واعترفا فى التحقيقات بارتكاب الواقعة، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.