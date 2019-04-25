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بوتين: زيارة كيم ستساعد على إيجاد سبيل للتوصل لتسوية فى شبه الجزيرة الكورية

الخميس، 25 أبريل 2019 06:36 ص
بوتين: زيارة كيم ستساعد على إيجاد سبيل للتوصل لتسوية فى شبه الجزيرة الكورية بوتين وزعيم كوريا الشمالية
رويترز
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون اليوم الخميس إنه يتوقع أن تساعد زيارته لروسيا البلدين على فهم كيفية التوصل لتسوية فى شبه الجزيرة الكورية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال بوتين أيضا إنه يرحب بمساعى كيم لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

والتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الخميس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى فلاديفوستوك لعقد أول قمة.

وهذا أول لقاء بين الرئيس بوتين والزعيم الكوري الشمالي، وهذه أول زيارة يقوم بها كيم لروسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في أبريل من هذا العام.

وبقيت تفاصيل زيارة كيم جونج أون، إلى روسيا سرية حتى آخر لحظة، لأسباب أمنية ،وظهر الإعلان الرسمي عن موعد ومكان المحادثات قبل يومين فقط، حيث أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم الثلاثاء، أن بوتين سيلتقي مع كيم يوم 25 أبريل في فلاديفوستوك.

 


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