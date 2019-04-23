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وكيل صحة بنى سويف: توفير أول جهاز فصل الصفائح الدموية بالمحافظة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:47 ص
وكيل صحة بنى سويف: توفير أول جهاز فصل الصفائح الدموية بالمحافظة جهاز فصل الصفائح الدموية ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أعلن الدكتورعبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، عن حصول بنك الدم الإقليمى برئاسة الدكتور محمود حسن مدير بنك الدم الإقليمى على جهاز فصل الصفائح الدموية .

وأضاف الدكتور عبدالناصر حميده فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الجهاز يعتبر أول جهاز فى المحافظة حيث يستفاد منه فى حالات كثيرة مثل مرضى السرطان والأمراض المناعية والحوادث، مشيراً إلى إنه بالفعل تم تشغيل الجهاز منذ أسبوع واستفاد منه 4 حالات. 

متابعا "قبل ذلك كانت الحالات المحتاجة إلى الصفائح الدموية تحصل عليها من القاهرة وفى أماكن بعينها إذ يقوم الجهاز بالتسهيل على أبناء المحافظة"

 

 


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