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صور.. قاض ورجل الأمن ينزلان من اللجنة لمعمرة للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء بسوهاج

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:45 م
صور.. قاض ورجل الأمن ينزلان من اللجنة لمعمرة للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء بسوهاج رجال الأمن ينزلان لمعمرة للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء بسوهاج
كتب عبد الرحمن سيد
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فى لفتة إنسانية ساعد رجال الأمن بلجنة مدرسة الصنايع بنات فى جرجا بمحافظة سوهاج، معمرة 99 عاما، فى الادلاء بصوتها ومشاركتها في الاستفتاء وممارسة حقها الدستورى، وقام المستشار جمال محمد رئيس اللجنة بالنزول اليها لمساعدتها فى ممارسة حقها الدستورى و ساعدها فى الإدلاء بصوتها .

ووجهت السيدة الشكر الجزيل لرجال الأمن ورئيس اللجنة على مجهوده للوصول لها وإبعادها عن مناطق الزحام أمام اللجنة، والنزول بنفسه إليها ومساعدتها فى الإدلاء بصوتها.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

المقدم تامر تيمور و معمرة يساعدها للادلاء بصوتها بلجنة
المقدم تامر تيمور و معمرة يساعدها للادلاء بصوتها بلجنة

 

جانب من مساعدة مسنة للوصول للجنة
جانب من مساعدة مسنة للوصول للجنة

 

مساعدة معمرة للادلاء بصوتها فى الاستفتاء على الدستور
مساعدة معمرة للادلاء بصوتها فى الاستفتاء على الدستور

 

مسنة تدلى بصوتها
مسنة تدلى بصوتها

 

مسئولى اللجنة يساعدون ناخبة للادلاء بصوتها
مسئولى اللجنة يساعدون ناخبة للادلاء بصوتها

 


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