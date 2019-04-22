تزايد الإقبال من المواطنين بلجان المنوفية ومدير الأمن يتفقد سير الاستفتاء

شهدت منذ قليل، لجان التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على اللجان بمحافظة المنوفية، والبالغ عددهم 611 لجنة فرعية بإجمالي 522 مركزا، وذلك للإدلاء بأصواتهم ، وسط تواجد أمنى مكثف، حيث يبلغ من لهم حق التصويت 2 مليون 621 ألفا علي مستوي المحافظة.
وشهدت مدن السادات والباجور وشبين الكوم تزايد أعداد المواطنين أمام مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث والاخير، نظرا لحرص عمال المصانع والشركات على الإدلاء بأصواتهم، وخاصة عمال الشركة العربية للصلب المخصوص أركو استيل.
و من جانبه، أجرى اللواء سمير أبوزامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، جولة تفقدية للقوات المشاركة في تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قام بالمرور على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية بالمراكز والأقسام مدينة شبين الكوم - الباجور – سرس الليان - منوف .
ووجه مدير أمن المنوفية، بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية مع مراعاة الأمن الشخصى وحسن معاملة المواطنين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومراعاة قواعد حقوق الإنسان لدى ممارستهم حقهم الانتخابى وضماناً لسير العملية الانتخابية .
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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