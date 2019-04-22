تزايد الإقبال من المواطنين بلجان المنوفية ومدير الأمن يتفقد سير الاستفتاء

المنوفية - محمد فتحى

شهدت منذ قليل، لجان التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على اللجان بمحافظة المنوفية، والبالغ عددهم 611 لجنة فرعية بإجمالي 522 مركزا، وذلك للإدلاء بأصواتهم ، وسط تواجد أمنى مكثف، حيث يبلغ من لهم حق التصويت 2 مليون 621 ألفا علي مستوي المحافظة. وشهدت مدن السادات والباجور وشبين الكوم تزايد أعداد المواطنين أمام مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث والاخير، نظرا لحرص عمال المصانع والشركات على الإدلاء بأصواتهم، وخاصة عمال الشركة العربية للصلب المخصوص أركو استيل.

و من جانبه، أجرى اللواء سمير أبوزامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، جولة تفقدية للقوات المشاركة في تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قام بالمرور على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية بالمراكز والأقسام مدينة شبين الكوم - الباجور – سرس الليان - منوف .

ووجه مدير أمن المنوفية، بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية مع مراعاة الأمن الشخصى وحسن معاملة المواطنين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومراعاة قواعد حقوق الإنسان لدى ممارستهم حقهم الانتخابى وضماناً لسير العملية الانتخابية .