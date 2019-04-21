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وزارة الرياضة تطلق "سلاسل شبابية" لمساعدة المواطنين لمعرفة لجانهم في التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 05:05 م
وزارة الرياضة تطلق "سلاسل شبابية" لمساعدة المواطنين لمعرفة لجانهم في التعديلات الدستورية الزحام امام اللجان
كتبت ياسمين يحيى
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نجحت وزارة الشباب والرياضة في تكوين مجموعات من الشباب في جميع محافظات مصر للوقوف أمام اللجان ومساعدة الناخبين في معرفة لجانهم، وتوزيع كتيب التعديلات الدستورية على الناخبين، وتوصيل من يحتاج إلى مساعدة من كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.
 
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد كلف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وجميع مساعدي ومعاوني الوزير لمتابعة سير عملية التصويت في مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة وإدارة مجموعات الشباب التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية بالمدن والقرى لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في التصويت على التعديلات الدستورية ومساعدة من يحتاج منهم إلى مساعدة.
 
وفي نفس السياق وجه وزير الشباب والرياضة بتوفير كافة الخدمات وتسهيل دخول المواطنين لمراكز الشباب التي يوجد بها لجان انتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث استقبل 161 مركز شباب اللجان الانتخابية على مستوي الجمهورية.
 
ومراكز الشباب عددها كالتالى ..  القاهرة 11، الجيزة 12 ، الإسكندرية 7 ،  قنا 5 ، الغربية 11 ، المنوفية 7  ، السويس 1 ، أسيوط 15 ، الشرقية 20 ،الدقهلية 13 ، البحيرة 2 ، دمياط 2 ، سوهاج 11 ، الوادي الجديد 3 ، الأقصر 8 ، بني سويف 10 ، اسوان 9 ، شمال سيناء 1 ، الإسماعيلية 2 ، البحر الأحمر 5 ، مرسي مطروح 5 ، جنوب سيناء 1 ، كفر الشيخ 5 .
 
وفي هذا الصدد أكد أشرف صبحي بأن الوزارة وفرت كل الإمكانيات لتسهيل العملية الانتخابية، وأيضا قامت بتوزيع 100 ألف نسخة من نص التعديلات الدستورية على جميع المؤسسات والهيئات والأندية والمحافظات تحت شعار "الكلمة كلمتك".
 
يشار الي أن وزارة الشباب والرياضة قد شكلت غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة تحت إشراف الوزير وغرف عمليات فرعية داخل المديريات بالمحافظات، كما تم إطلاق مبادرة " الكلمة كلمتك " والتي تتولى عملها مجموعة "شباب يدير شباب" وذلك لتعريف كافة الموطنين على مستوي المحافظات بالتعديلات الدستورية وتوعيتهم بأهمية المشاركة الإيجابية الفعالة في عملية الاستفتاء .
التصويت فى مراكز الشباب
التصويت فى مراكز الشباب

التوعية باهمية التعديلات
التوعية باهمية التعديلات

الشباب وتوزيع التعديلات الدستورية
الشباب وتوزيع التعديلات الدستورية

الشباب ومساعدة الناخبين
الشباب ومساعدة الناخبين

زحام امام اللجان
زحام امام اللجان

سلاسل بشرية
سلاسل بشرية

مراكز الشباب
مراكز الشباب

 


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