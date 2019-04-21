فشل فى محاولته الأولى فى 2013 .. بحار يابانى كفيف يعبر المحيط الهادئ

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على رحلة بحار يابانى كفيف عبر المحيط الهادئ لمدة شهرين دون توقف، ليصبح بذلك أول شخص كفيف يقوم بتلك الرحلة بعد عدد من المحاولات، حيث توقفت أول محاولة له بعد أن اصطدم قاربه بحوت.



البحار الكفيف

وقالت الصحيفة أن ميتسوهيرو إياموتو ، 52 عامًا ، أبحر في رحلة طولها 14 ألف كم، من سان دييجو بكاليفورنيا إلى فوكوشيما بمساعدة بحار مبصر.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الرحلة تعد الثانية لإياموتو بعد أن انتهت محاولته الأولى في عام 2013 بالفشل عندما اصطدم قاربه بحوت وغرق، وتدخل الجيش اليابانى لإنقاذه.

وغادر اليابانى المقيم في سان دييجو عند سواحل ولاية كاليفورنيا المطلة على المحيط الهادئ، المدينة في 24 فبراير بصحبة دوج سميث وهو بحار أمريكي ساعده شفويا من خلال مدّه بالمعلومات اللازمة بما فيها اتجاه الرياح.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال المغامر الياباني خلال احتفال أقامه لدى وصوله إلى فوكوشيما "أنا في دياري. شكرا"، وأوضح لوكالة كيودو الإخبارية اليابانية "لم أستسلم وحققت حلمي".

وخاض الياباني الذي فقد بصره في سن السادسة عشرة، هذه المغامرة لجمع أموال لاستخدامها في أنشطة خيرية بما يشمل دعم جهود الأطباء لتفادي الأمراض المسببة لفقدان البصر، وفق موقعه الإلكتروني، بحسب فرانس برس.