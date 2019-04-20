فيديو وصور.. تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة مع انتهاء اليوم الأول

كتب تامر البطريقي

مع الساعات الأخيرة لاقتراب انتهاء اليوم الأول من التصويت على التعديلات الدستورية شهدت لجان قصر الدوبارة استمرار لتدفق المشاركين للإدلاء بأصواتهم.

فيما لم يتوقف تدفق المشاركين على لجان مدارس قصر الدوبارة من مختلف الفئات العمرية " شباب - فتيات - كبار السن "كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المصريين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، يصوتون فى 13 ألفا و919 لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإشراف 19 ألف قاض يعاونهم 120 ألف موظف.























