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بهتاف "بنحبك ياسيسى".. المصريون فى الكويت يحتفلون باستفتاء الدستور ..فيديو

السبت، 20 أبريل 2019 06:04 م
بهتاف "بنحبك ياسيسى".. المصريون فى الكويت يحتفلون باستفتاء الدستور ..فيديو المصريون فى الكويت يشاركون باستفتاء الدستور
كتب محمد رضا
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احتفل أبناء الجالية المصرية فى الكويت، الذين احتشدوا بأعداد كبيرة، اليوم السبت، أمام أبواب السفارة المصرية فى الكويت، من أجل المشاركة فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، بماراثون الاستفتاء، الذى بدأ أمس الجمعة 19 أبريل وينتهى غدًا الأحد 21 أبريل، للمصريين فى الخارج، بينما يستمر التصويت فى الداخل إلى يوم الاثنين الموافق 22 أبريل.

 

وتفاعل المصريون فى الكويت، المتواجدين أمام بوابات السفارة المصرية، مع الأغانى الوطنية التى تحفز المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية السابقة فى مصر، كما اعتلت الأصوات بهتاف "بنحبك ياسيسى"، تعبيرًا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتعديلات الدستورية التى يجرى الاستفتاء عليها حاليًا.

ويذكر أن طوابير المواطنين المصريين، تجمعت فى الساحة أمام سفارة مصر فى الكويت، والزحام الشديد الذى ظهر للمصريين الوافدين على مقر اللجان الانتخابية بالسفارة عكس مدى حرص المصريين فى الخارج على ممارسة حقهم الدستورى وواجبهم نحو وطنهم فى مرحلة رسم خارطة المستقبل، ويشار إلى أن المصريون فى الكويت، يشاركون بكثافة عالية، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منذ أمس الجمعة، والأمر الذى تزايد بشكل ملحوظ منذ الدقائق الأولى من اليوم الثانى للاقتراع، وقد حرص الناخبون، أثناء توجههم إلى مقر السفارة فى الكويت، على تحفيز أنفسهم بترديد شعار "تحيا مصر".

المصريون فى الكويت يشاركون فى استفتاء الدستور
المصريون فى الكويت يشاركون فى استفتاء الدستور

 

واستقبل سفير مصر لدى الكويت، الناخبين داخل اللجنة، بعد قيامه بفض الشمع الأحمر من على صناديق الاقتراع، ايذانا ببدء عملية التصويت لليوم الثانى، وحرص على استطلاع رأى الناخبين حول الاجراءات التنظيمية التى اتخذتها السفارة استعدادا لعملية الاستفتاء، حيث اشادوا بحزمة التيسيرات التى وفرتها السفارة، سواء منظومة نقل الناخبين من نقاط التجمع، أو آلية التصويت السريعة.

ويشار إلى أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 


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