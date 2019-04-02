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استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مخيم قلنديا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:00 ص
استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مخيم قلنديا جندى بقوات الاحتلال الاسرائيلى
رام الله (رويترز)
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية  اليوم الثلاثاء إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا وإن ثلاثة آخرين أصيبوا.

 

وقال مصدر في الإسعاف الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي سلمهم جثمان شاب بعد أن احتجزه في وقت سابق.

 

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يصرخ على الجنود بعد سماع إطلاق نار كثيف وهو يقول "عدموه للشاب عدموه".

 

وذكرت وزارة الصحة أن الشاب هو محمد علي دار عدوان وعمره 23 عاما.

 

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن ملابسات مقتل الشاب عدوان.

 

 


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