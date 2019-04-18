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وزير الكهرباء: من يثبت تورطه بأى فساد داخل القطاع سيكون "عبرة" للجميع

الخميس، 18 أبريل 2019 01:30 ص
وزير الكهرباء: من يثبت تورطه بأى فساد داخل القطاع سيكون "عبرة" للجميع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن من يثبت تلاعبه فى حق الدولة أو المواطنين سينال أقصى عقاب يصل إلى حد الفصل مهما كان منصبه، موكدا أنه من يثبت فساده داخل القطاع سيكون عبرة للجميع و سيصل الأمر إلى نزاع شخصي للقضاء على كل أشكال الفساد 
 
و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " ، أنه حريص على دقة ما يتم تحصيلها من المواطنين للحفاظ على حق الدولة و المواطن معا ، لافتا إلى أنه يتابع كل من يتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
 
و تابع شاكر ، أنه يتابع بنفسه جميع شكاوى المواطنين التى يتلقاها من خلال هاتفه المحمول أو من خلال فريق العمل بمكتبه.
 
 
 
 

 


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