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نيابة دمياط تجدد حبس باحث قانونى بمديرية الطرق وتاجر موبليات بتهمة التزوير

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:33 م
نيابة دمياط تجدد حبس باحث قانونى بمديرية الطرق وتاجر موبليات بتهمة التزوير حبس - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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جددت النيابة العامة بدمياط حبس موظف بمديرية الطرق والنقل بدمياط 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 282 لسنة 2019 إدارى قسم شرطة دمياط.

 

وألقت الشرطة القبض على "ا. ص" تاجر موبليات ومقيم بقرية عزب النهضة، لقيامه بالبناء على حرم الطريق العام بقرية عزب النهضة عن طريق التزوير فى محاضر ومستندات رسمية.

 

وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات فى القضية، كما خاطبت النيابة العامة استئناف المنصورة كون المتهم الأول موظف عام لاتخاذ قرار بإحالته للمحاكمة العاجلة. 

وكانت الرقابة الإدارية بدمياط قد ألقت القبض" ا. ا " باحث قانونى أول بمديرية الطرق والنقل بدمياط لقيامه بالتغاضى عن قيام أحد المواطنين بالبناء على حرم الطريق، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الذى ألقى القبض عليه وحبسه على ذمة القضية.


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