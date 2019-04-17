وذكرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية أن شخصين من المشتبه بهم قالا إنهما يعملان لدى الاستخبارات الروسية إلا أنهما لم يقدما أي مستندات تدعم ادعاءاتهما، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن أحد المشتبهين، الذين أعلنت السلطات الأوكرانية أسماءهم، ويدعى تيمور زورتوف صرح لإذاعة أوروبا الحرة أنه لم يلق القبض عليه وأنه موجود بمقر عمله في جمهورية إنغوشيتيا الروسية.